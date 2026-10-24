Un motociclista terminó hospitalizado luego de ser embestido por un automóvil cuyo conductor se pasó un señalamiento de alto en calles de la colonia Mujeres Ilustres, al suroriente de la ciudad de Aguascalientes.

El accidente ocurrió alrededor de las 00:30 horas, en el cruce de la avenida Mariano Hidalgo y la calle Carmen Serdán, donde se registró un choque por ángulo entre un Chevrolet sedán azul y una motocicleta Italika negra.

De acuerdo con los primeros reportes, Benjamín, conductor del automóvil, circulaba por Carmen Serdán en dirección de sur a norte, sobre el carril izquierdo. Sin embargo, al llegar a Mariano Hidalgo, ignoró el señalamiento de alto y continuó su marcha.

Esta maniobra provocó que el Chevrolet impactara con su parte frontal el costado derecho de la motocicleta conducida por Christopher, quien avanzaba de poniente a oriente sobre Mariano Hidalgo.

Tras el encontronazo, el motociclista resultó lesionado y requirió la intervención de los servicios de emergencia. Luego de recibir atención en el lugar, fue trasladado al Hospital Tercer Milenio en código verde, lo que indica que sus lesiones no fueron consideradas de gravedad.

Elementos de la Policía Vial Municipal tomaron conocimiento del accidente y coordinaron el retiro de las unidades mediante una grúa. El Chevrolet fue llevado a la pensión vehicular para continuar con los procedimientos correspondientes.