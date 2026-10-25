El cierre a la circulación del circuito exterior del Centro Comercial Altaria tomó por sorpresa a trabajadores, vecinos y clientes, quienes manifestaron su inconformidad con la medida y cuestionaron su aplicación, luego de que se restringiera el paso por una vialidad que utilizaban para acceder a los establecimientos sin pagar estacionamiento.

A partir de esta disposición, los automovilistas que acostumbraban dejar sus vehículos en la periferia para ingresar a los comercios deben utilizar el estacionamiento de paga del complejo, lo que modifica las condiciones de acceso para quienes acuden diariamente a la zona, ya sea por motivos laborales, residenciales o de consumo.

La decisión también generó dudas entre los usuarios sobre los criterios para implementar la restricción después de 19 años de operación del centro comercial, inaugurado en 2007.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal señaló que no tiene injerencia en esta situación, debido a que tanto el circuito exterior como el interior son de propiedad privada. Bajo este argumento, la dependencia indicó que no puede intervenir en las decisiones relacionadas con la operación de dichas vialidades.

Mientras trabajadores, habitantes del sector y consumidores resienten el cambio, permanece abierta la discusión sobre las condiciones de acceso al complejo comercial y el alcance de la intervención municipal en un espacio que, de acuerdo con la autoridad, pertenece a particulares.