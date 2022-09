El INEGI dio a conocer las defunciones fetales registradas en el 2021 con un total de 23 mil casos en el país, lo que se traduce a una tasa nacional de 6.7 por cada 10 mil mujeres en edad fértil. En Aguascalientes, la cifra fue de 361 reportes, con una tasa de 9.1%, es decir se ubicó en el segundo estado con mayor prevalencia.

De las 361 defunciones fetales, el 34% eran mujeres, 50% varones y 16% no especificó el sexo del feto, esto correspondiente a nuestro estado, de acuerdo con la estadística anual generada por este Instituto.

Explicó que las defunciones fetales se refieren a la muerte de un producto de la concepción, antes de la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo. La muerte se indica por el hecho de que, después de la separación, el feto no respira ni manifiesta ningún otro signo vital, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria.

De las muertes fetales registradas a nivel nacional, el 39.5% ocurrió a partir de la semana 28 de gestación; en Aguascalientes fue un 30.7% de los casos, un 32.4% entre las semanas 20 y 27 y el 33% entre las 12 y 19 semanas.

Otro dato adicional reporta que el 94.7% de las defunciones se debió a afecciones originadas en el periodo perinatal; en el estado de Aguascalientes la cifra se ubicó en el 97.2% y un 2.8% por malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías cromosómicas.

A nivel nacional, el 83.5% de las muertes fetales ocurrió antes del parto, 15.3% durante el parto y en 1.2% de los casos no se especificó. Por su lado, Aguascalientes reporta que el 13.3% fue durante el parto.

Las mujeres cuyo embarazo derivó en una muerte fetal registrada en el 2021, el 40.5% correspondió a menores de 25 años de edad en el país, aunque aterrizado en Aguascalientes fue el 47.4%, donde el 36% no tiene filiación a servicios de salud y el 21.1% son solteras.

Según sexo del feto, en el país, 12 mil 018 muertes fetales (52.3%) correspondieron a hombres y 8 mil 902 a mujeres (38.7%); 9.0% correspondió a casos en los que no se especificó el sexo.