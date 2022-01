Son las Unidades de Cuidados Intensivos de los hospitales encargados de la atención a pacientes COVID-19, los más saturados actualmente, de acuerdo con el reporte más actualizado de la Red IRAG, de la Secretaría de Salud Federal.

Con un promedio de 67.24% del total de su ocupación en dicha área, se encuentra Aguascalientes, ocupando el tercer lugar nacional en cuanto a mayor nivel de atención. En ese sentido, es el Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el Hospital Hidalgo, además del Hospital General de Rincón de Romos, se encuentran al 100% de su capacidad.

De la misma manera, el reporte de la Secretaría de Salud Federal, detalla que la entidad se encuentra en primer lugar en todo el país, en cuanto a mayor demanda en camas con ventilador, enfocadas a la atención a pacientes positivos por la pandemia. El Hospital General de Zona No. 2 del IMSS, encabeza la lista, con el 100% de su capacidad, seguido del Hospital Hidalgo con el 85%, mientras que el Hospital General de Zona No. 1 del Seguro Social, registra un 68% de saturación, el Hospital del ISSSTE un 35% y con el 33% se encuentra el Hospital General de Rincón de Romos.

La mejor recuperación en cuanto a servicios médicos especializados, se encuentra en camas generales, al posesionarse la entidad en cuarto lugar nacional, con un promedio de personas internadas del 58.15%. Tanto el Hospital General de Pabellón de Arteaga, así como el Hospital General de Zona No. 2 del IMSS, se encuentra al 100% de su capacidad, ligeramente por detrás se encuentra el Hospital Miguel Hidalgo, con el 79%, con el 67% el Hospital General de Calvillo, mientras que el Hospital General de Rincón de Romos, presenta un promedio del 50%, finalmente el Hospital Tercer Milenio, tiene una demanda en su área COVID, del 5%.

