Alrededor del 90% de los médicos veterinarios de Aguascalientes ha recibido en sus clínicas algún caso sospechoso de maltrato animal, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la participación del gremio en la investigación y documentación de estas agresiones, afirmó María del Rocío Consuelo Meza, presidenta del Colegio Estatal de Médicos Veterinarios Zootecnistas.

Explicó que los veterinarios pueden determinar, mediante sus conocimientos técnicos, si las lesiones de un animal son consecuencia de una enfermedad, un accidente o una agresión intencional. Por ello, consideró necesario establecer mecanismos de coordinación con las autoridades judiciales para aportar pruebas periciales que permitan acreditar responsabilidades y aplicar sanciones. Advirtió que el maltrato animal también debe atenderse como un problema social y de salud pública, debido a su posible relación con otras expresiones de violencia, incluso en el entorno familiar.

Sobre el Centro de Bienestar Animal, anteriormente conocido como Centro Antirrábico, señaló que su función principal continúa siendo la vigilancia epidemiológica de la rabia, por lo que consideró necesario revisar sus protocolos y disposiciones sanitarias antes de emitir una evaluación sobre su funcionamiento. No obstante, destacó la importancia de actualizar las políticas públicas de atención y protección animal. Asimismo, planteó fortalecer la capacitación de los veterinarios en bienestar animal y peritaje especializado, para que puedan participar en investigaciones sobre posibles agresiones.

Finalmente, reconoció que Aguascalientes carece de un registro específico de animales comunitarios, por lo que propuso realizar censos y ampliar los padrones de mascotas.