El Secretario de Seguridad Pública Estatal Manuel Alonso García no descartó la posibilidad de ocupar el cargo de Fiscal del Estado, ante la conclusión del encargo de Jesús Figueroa Ortega, en febrero de 2025.

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la validez constitucional de la adecuación legislativa del Congreso del Estado, que permite que un ex servidor público estatal pueda ocupar el puesto de fiscal, consideró que la decisión se mantiene en manos del Poder Legislativo.

Alonso García enfatizó que el periodo del fiscal concluirá hasta febrero del próximo año, por lo cual la posibilidad de que sea considerado como parte de las propuestas para asumir esta responsabilidad no lo mantiene ocupado en este momento.

Enfatizó que en su momento la gobernadora habrá de considerar la presentación de una propuesta, la cual deberá ser turnada al Congreso del Estado para su aprobación.

“No es un tema que competa a su servidor, tengo un objetivo, que es consolidar el sistema de seguridad pública, el modelo de seguridad y justicia, bajo el esquema de seguridad de la gobernadora, si así considera, estoy para servir en donde se me indique”, expuso.

Por otra parte, dio a conocer el programa Orión, mediante el cual se busca reducir el tiempo de respuesta de elementos de la policía en un 50%, para pasar de 5 a 2 minutos y medio como máximo.

Se trata de un sistema de captura y alerta inmediata que estará conectado al servicio de emergencias 911, mediante el cual se canalizarán los reportes ciudadanos al elemento policial más cercano, a través de dispositivos inteligentes en 50 vehículos policiales, detalló.

Esta tecnología permitirá a los oficiales visualizar el incidente en tiempo real, además de conocer información del usuario, ubicación exacta, así como tener acceso a imágenes y videos de las cámaras del C5i, con lo cual tendrá mayor información antes de llegar a atender el hecho.