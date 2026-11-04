La diputada Alma Hilda Medina Macías aseguró que las encuestas internas la favorecen en las preferencias para la alcaldía de Aguascalientes por el Partido Acción Nacional (PAN), cuya definición se prevé durante noviembre mediante el método de encuestas.

En el marco del informe de resultados de su campaña de prevención de enfermedades renales, la legisladora señaló que Aguascalientes es el único estado gobernado por Acción Nacional que aún tiene pendiente la definición de sus coordinaciones estatales y municipales.

Respecto a sus aspiraciones para la capital, manifestó su confianza en que las mediciones internas le serán favorables y aseguró que no contempla un “plan B”, pues se mantiene firme en su intención de encabezar este proyecto.

Medina Macías también llamó a mantener la unidad interna y evitar confrontaciones entre quienes buscan encabezar las coordinaciones, al señalar que todos los aspirantes tendrán que trabajar juntos de cara al proceso electoral de 2027.

Aseguró que ha sostenido conversaciones con otros perfiles bajo la premisa de que todos serán necesarios para dar continuidad al proyecto panista. Asimismo, manifestó que tanto Juan Antonio Martín del Campo como Leo Montañez son dos perfiles sólidos y dijo estar de acuerdo con la posibilidad de establecer alianzas electorales con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Consideró que Acción Nacional debe actuar con responsabilidad y no confiarse ante el crecimiento de la oposición, por lo que deberá seleccionar a los perfiles más competitivos para defender el proyecto político del partido en Aguascalientes.

Refirió que, conforme al criterio de alternancia de género aplicado en la capital desde 2013, correspondería a una mujer encabezar la candidatura a la Presidencia Municipal.