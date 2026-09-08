Allanó su camino directo ante el Ministerio Público

Un hombre de 40 años fue detenido por elementos de la Policía Estatal en calles del fraccionamiento Villa Montaña, luego de que una consulta en Plataforma México revelara que tenía vigente una orden de aprehensión por el delito de allanamiento de morada.

Los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia sobre avenida Valle de los Romero cuando observaron a un sujeto que, de acuerdo con el reporte policial, adoptó una actitud evasiva al notar su presencia. Ante ello, los uniformados le practicaron una inspección preventiva.

El hombre se identificó como Héctor “N”, de 40 años. Al ingresar sus datos al sistema, los agentes fueron informados de que existía en su contra una orden de aprehensión por allanamiento de morada, emitida en agosto de 2026 por la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

La información proporcionada por la corporación señala además antecedentes de mandamientos judiciales relacionados con lesiones dolosas por golpes, violencia familiar, violación y amenazas.

Héctor “N” fue trasladado a la Fiscalía General del Estado y presentado ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno, donde se determinará su situación jurídica y se verificará si la orden corresponde efectivamente al detenido o si se trata de un caso de homonimia.