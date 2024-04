Allana Ecuador sede de México

Gelmin Omar González Hernández Agencia Reforma

Quito, Ecuador: En un hecho sin precedentes, efectivos policiales y militares de Ecuador irrumpieron anoche en la Embajada de México en Quito, rompieron puertas y detuvieron al ex Vicepresidente Jorge Glas, a quien horas antes el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador había otorgado asilo político.

Efectivos policiales que llegaron en autos blindados a la sede diplomática, donde también había un amplio contingente militar, ingresaron por la fuerza y se llevaron a quien fue Vicepresidente durante el segundo mandato de Rafael Correa en Ecuador.

«Es la ignominia para un Estado y esto es totalmente inaceptable. Me han golpeado, me he golpeado contra el suelo. Y físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador», declaró Roberto Canseco, Encargado de Negocios de la Embajada mexicana y quien quedó como jefe de la misión diplomática después de que el Gobierno de Daniel Noboa expulsara el jueves a la Embajadora Raquel Serur.

Imágenes captadas por el medio Ecuavisa muestran el momento en el que los policías someten contra el piso a Canseco e intentan detenerlo hasta que él les informa que es funcionario diplomático.

Tras los hechos, el Presidente López Obrador instruyó a la Secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, a romper relaciones con Ecuador.

Las tensiones entre ambos países escalaron esta semana después de unos comentarios hechos por el Mandatario mexicano sobre el proceso electoral que llevó a Noboa a la Presidencia, y tras las cuales Quito declaró «persona non grata» a Serur.

El Gobierno ecuatoriano justificó la irrupción en la Embajada argumentando que México «abusó de las inmunidades y privilegios concedidos a su misión diplomática» al haber concedido un «asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional».

Sin embargo, la irrupción en una sede diplomática constituye una violación al artículo 22 de la Convención de Viena.

«Ecuador tiene razón de decir que (Glas) no era un perseguido político sino un delincuente del fuero común, pero la acción de entrar por la fuerza a la Embajada mexicana violando el territorio mexicano es una violación a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y a toda la práctica diplomática», dijo a Grupo REFORMA la ex Embajadora de México ante EU, Martha Bárcena.

Ayer por la mañana, en Palacio Nacional, el Presidente advirtió sobre el riesgo de allanamiento en la Embajada de México en Ecuador.

Acusó al Gobierno de esa nación de actuar de manera prepotente y con un exceso de fuerza policiaca, propio de los «fachos».

-¿Eso podría pasar?-, se le preguntó ayer al Jefe del Ejecutivo.

«Es que no está de más recordar que el derecho internacional permite que las Embajadas sean como parte de nuestro territorio, en el caso de la Embajada de México es nuestra soberanía y no se puede allanar.

«Y estuve viendo, porque todo esto es bastante publicitario, que ese también es el propósito, vi el exceso de uso de fuerza rodeando la Embajada, con mucha prepotencia, pero así son los fachos», anticipó.

Advierten violación a Pacto de Viena

La irrupción de la policía de Ecuador en la Embajada de México en Quito para llevarse detenido al ex Vicepresidente Jorge Glas es una violación a la Convención de Viena y a la Convención de Caracas sobre asilo político que desestabiliza toda la región, aseguró la internacionalista de la Universidad Iberoamericana María Pía Taracena.

«No se debe de hacer esto, Ecuador no debía de meterse a la Embajada de esa manera, y mucho menos llevarse a una persona que había pedido asilo. Es una clara violación al artículo Cuarto de la Convención de asilo de Caracas, aparte de la Convención de Viena. Nunca se había visto algo así y es una situación muy, muy fuerte, terrible», opinó vía telefónica.

A pesar de que reconoció que el conflicto fue exacerbado por los comentarios del Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien el jueves opinó sobre las elecciones de Ecuador y el asesinato del candidato Fernando Villavicencio en agosto pasado, la experta en relaciones internacionales insistió en que Ecuador rebasó todos los límites.

«Una cosa es pronunciarse y otra es ya mandar a los militares meterse arbitrariamente a una Embajada, porque la Embajada es territorio mexicano y llevarse al solicitante de asilo. Esto agrava todavía más la crisis», dijo.

Glas, Vicepresidente durante el mandato de Rafael Correa, de 2007 a 2017, está acusado de corrupción, y desde diciembre de 2023 se encontraba en la Embajada mexicana en Quito donde pidió asilo y esperaba un salvoconducto.

Pía Taracena calificó como adecuada la respuesta de López Obrador de suspender relaciones con Ecuador, aunque dijo que eso desestabilizará toda la zona.

«México no puede permitir una acción así sobre su Embajada, pero creo que también mete en un conflicto tremendo a la región en su conjunto, porque la región interamericana ha trabajado mucho para tener herramientas diplomáticas para solucionar los conflictos pacíficamente», explicó.

Temen por integridad de Jorge Glas

El jefe de Cancillería de la Misión en aquel país, Roberto Canseco, señaló que teme por la vida del ex funcionario del izquierdista Rafael Correa.

«Estoy muy preocupado porque pueden matarlo; no hay ningún fundamento para hacer esto, no, esto es totalmente fuera de toda norma», señaló ayer.

Narró que estaba por salir cuando de pronto se encontró con los policías que entraron en el recinto.

«Estoy totalmente indefenso ante este grupo. No puede ser, no puede ser, esto no ha sucedido», expresó Canseco tras ser grabado y fotografiado mientras forcejeaba con policías para evitar que Glas fuera detenido.

Con información de Claudia Guerrero, Jorge Ricardo y Julio Colín