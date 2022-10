Veronica Gascón Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La reforma para incrementar el periodo de vacaciones de seis a 12 días al año entraría en vigor hasta el año 2023, según una modificación que se realizó en el dictamen que se discute en el Senado.

La senadora Patricia Mercado, quien fue una de las legisladoras que presentó la iniciativa, dijo que también se aprobó un adenda, la cual aclara que la reforma será válida tanto para los contratos laborales que se encuentran vigentes como los nuevos.

Anticipó que ya las comisiones de Estudios Legislativos y de Trabajo y Previsión Social votaron la reforma y será para la próxima semana que se presente al Pleno.

«Habrá dos transitorios, uno dice que será vigente no al siguiente día de su publicación, porque normalmente así son las leyes, sino será vigente el 1 de enero del 2023 o cuando se publique ese año», explicó Mercado en entrevista.

Añadió que una vez que se vote en pleno del Senado la iniciativa, ésta se turnará a la Cámara de Diputados, en donde la Comisión del Trabajo la dictaminará para subirla al Pleno.

La reforma conocida como «vacaciones dignas», consiste en modificar el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo para incrementar de 6 a 12 días el periodo mínimo de vacaciones al cual tienen derecho los trabajadores formales.

Patricia Mercado consideró que después de esta reforma es poco probable que se apruebe la que busca reducir la jornada laboral.

«Hay muchas cosas que están cambiando, las nuevas tecnologías, la autonomía con respecto al lugar y espacio de trabajo donde el tema de la jornada no necesariamente se sostenga como está. Es una necesidad que está poniendo la población joven, les interesa una autonomía de tiempo no una jornada restrictiva. Pero no veo algo para este momento», afirmó la senadora.