Antonio Baranda, Claudia Guerrero e Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La aplicación del refuerzo de la vacuna de Covid-19 iniciará «pronto» en el País y, aunque los especialistas definirán con qué grupos poblacionales comienza, se contempla a maestros y adultos mayores, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario detalló que no se ha anunciado la estrategia de refuerzo porque hubo mucha inquietud con el reporte de la nueva variante Ómicron y no se quiso generar alarma.

Detalló que se va a reforzar la aplicación de algunas vacunas que, de acuerdo a las investigaciones, necesitan otra dosis, pero, dijo, «no va a tardar mucho».

López Obrador aclaró que los médicos y especialistas van a decidir quiénes reciben dosis de refuerzo en función de las vacunas ya aplicadas.

No obstante, confirmó que se contempla a quienes recibieron el biológico CanSino, de China, que es de una sola dosis y se aplicó principalmente a maestros hace más de seis meses.

El Jefe del Ejecutivo aseveró que hay suficientes vacunas para aplicar el plan de reforzamiento.

«Vamos a seguir protegiendo con vacunas, porque eso es lo más importante, que estemos vacunados, es lo más importante, eso está demostrado», expresó.

Agregó que es una «volada» que las vacunas no sirvan para proteger de la nueva variante Ómicron.

Por otra parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador relacionó ayer el avance de la variante Ómicron de Covid-19 con la desigualdad en la distribución de las vacunas en el mundo, sobre todo en el continente africano.

En la mañanera, afirmó que se abandonó a los más pobres y acusó que el mecanismo Covax, creado por la ONU, ha sido una vergüenza, pues sólo ha distribuido el 5 por ciento de las vacunas a nivel mundial.

«Lo que está pasando con la nueva variante es que no llegaron las vacunas a África. De cada 100 vacunados, en África 6 en promedio. No es que sea terrible la nueva variante, es que se abandonó a los pobres del mundo, como suele pasar», sostuvo.

López Obrador coincidió con Ayoade Alakija, directora de la Alianza Africana para la Entrega de Vacunas, quien afirmó que Ómicron es el resultado inevitable de acaparar vacunas y dejar fuera a África.

En una entrevista, la especialista aseveró que si el Covid-19 hubiera aparecido primero en África -y no en China- no hay duda que el mundo «nos habría encerrado y hubiera tirado la llave muy lejos».

Reservan vacunas

La proporción de vacunas contra el Covid-19 almacenadas en el país supera los 42.6 millones.

De los 175.2 millones de biológicos recibidos hasta ayer se han aplicado 132.6 millones.

Ayer el Gobierno federal, señaló que alista la estrategia de refuerzo para la población vacunada.

Gustavo Oláiz, experto en salud pública de la UNAM señaló que en los últimos meses ha bajado el número de dosis aplicadas.

«En este momento conviene acelerar el proceso de vacunación porque hemos bajado en el número de vacunas a menos de 300 mil diarias, así que hay que apretar el paso para cubrir a la mayor parte de la población que aún nos falta», señaló.