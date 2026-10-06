Alistan Spielberg y Michael Bay regreso de ‘Transformers’

CDMX.- Paramount Pictures y Hasbro preparan una nueva película de Transformers, con Steven Spielberg al frente de la parte creativa y Michael Bay en negociaciones para regresar como director de la franquicia.

De acuerdo con Deadline, Spielberg trabajará junto al productor Lorenzo di Bonaventura en el desarrollo de la octava entrega de acción real y continuará como productor ejecutivo. La cinta contará con un guion de Jason Fuchs y estará ambientada en la actualidad, aunque todavía no se conocen detalles de la historia ni del reparto.

Michael Bay, quien dirigió las primeras cinco películas de Transformers entre 2007 y 2017, sería la principal opción de Paramount para volver a ocupar la silla de director. El cineasta habría leído el guion y sostenido una reunión con Spielberg, tras la cual aceptó involucrarse en el proyecto, aunque las negociaciones continúan.

Spielberg fue una pieza importante en el nacimiento de la franquicia cinematográfica, pues eligió originalmente a Bay para dirigir Transformers en 2007.

Las películas de acción real de la saga han recaudado más de 5 mil 400 millones de dólares en todo el mundo. Paramount busca ahora revitalizar la franquicia y recuperar parte del impacto alcanzado por sus primeras entregas.