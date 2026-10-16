Aguascalientes podría contar con su primera zona arqueológica abierta al público en aproximadamente dos años, si el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) concreta los acuerdos necesarios con los comuneros propietarios de los terrenos donde se encuentra Cerro de en Medio, en San José de Gracia, informó el titular del instituto en la entidad, Christian Medina López Velarde.

El funcionario señaló que se mantienen conversaciones para establecer las condiciones legales y operativas que permitan abrir el sitio, donde se han desarrollado investigaciones arqueológicas durante aproximadamente 25 años. Detalló que el principal asunto pendiente es resolver la tenencia de la tierra y definir un esquema de colaboración entre los propietarios, el gobierno municipal y las autoridades federales. Aclaró que no se pretende que los terrenos pasen a ser propiedad del instituto.

Explicó que las investigaciones indican que Cerro de en Medio estuvo habitado por una sociedad mesoamericana entre los años 600 y 900 de nuestra era, cuya cultura todavía no tiene un nombre formal. Entre los materiales encontrados se encuentran fragmentos de cerámica, huesos, puntas de flecha, conchas, caracoles y entierros humanos, vestigios que permiten ampliar el conocimiento sobre los antiguos pobladores de la región.

Señaló que existen similitudes culturales con asentamientos como La Quemada, en Zacatecas, y El Cóporo, en Guanajuato. Sin embargo, todavía se desconocen las causas que provocaron el abandono de Cerro de en Medio. Explicó que, además de alcanzar acuerdos con los comuneros, será necesario completar los trámites institucionales para que el sitio protegido sea declarado formalmente zona arqueológica abierta al público.

Precisó que Cerro de en Medio forma parte de los cuatro sitios arqueológicos investigados por el INAH en Aguascalientes, junto con El Ocote, La Montesita y Santiago, por lo que su eventual apertura permitiría acercar a la población al patrimonio prehispánico de la entidad.