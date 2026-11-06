Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que trabajadores de módulos de credencialización convocaran en redes sociales a un paro nacional el próximo 9 de noviembre, el Instituto Nacional Electoral (INE) alista un plan de contingencia para mitigar afectaciones en el servicio a la ciudadanía.

El director ejecutivo del Registro Federal de Electores (RFE), Alejandro Sosa, informó que desde hace varios días mantienen diálogo individual con el personal, por lo que confió en que la suspensión de labores no sea generalizada.

«Estamos viendo un operativo, revisando si se pueden reagendar citas y canalizando a los ciudadanos a otros módulos; todavía estamos haciendo el levantamiento. El paro aún no es definitivo», afirmó.

El INE cuenta con 842 módulos de atención ciudadana (fijos y móviles) en el País, operados por alrededor de 5 mil funcionarios.

A través de redes sociales, promotores de la protesta denunciaron disparidad salarial frente a los altos mandos del instituto.

«Trabajamos para la ciudadanía, pero no se nos valora», «Es urgente nivelar sueldos de módulos» y «Los de arriba se sirven con la cuchara grande, mientras que a los módulos sólo migajas se les dan», reprochan en sus mensajes.

Por su parte, el consejero Arturo Castillo señaló que el Consejo General no tiene registro formal de los convocantes.

«No hay todavía una notificación oficial por parte de ninguna organización de trabajadores. Por supuesto que hemos solicitado que se averigüe con quiénes podemos platicar para conocer sus demandas y atenderlas», expuso.