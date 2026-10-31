El Municipio de Aguascalientes implementará un operativo especial los días 1 y 2 de noviembre en los 13 panteones municipales, con horarios de atención de 7:00 a 18:00 horas el domingo 1 y de 7:00 a 19:00 horas el lunes 2, informó la Secretaría de Servicios Públicos.

Durante ambas jornadas, personal de la Dirección de Panteones Municipales realizará labores de mantenimiento, atenderá reportes ciudadanos y brindará orientación y asesoría jurídica sobre la propiedad de los espacios funerarios. También se mantendrán llenas las piletas para facilitar el acceso al agua a las personas que acudan a limpiar y arreglar las tumbas de sus familiares.

El operativo contará con la participación de elementos de Protección Civil y Seguridad Pública Municipal, quienes realizarán acciones preventivas y de vigilancia para mantener el orden y atender posibles incidentes durante las visitas.

La autoridad municipal pidió a los asistentes respetar las indicaciones del personal y evitar caminar o pisar sobre las fosas, debido al riesgo de accidentes. Asimismo, estará prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas, sustancias narcóticas o psicotrópicas, armas, objetos punzocortantes o contundentes y materiales inflamables.

Tampoco se permitirá el acceso con patines, patinetas, bicicletas o vehículos motorizados, salvo las excepciones autorizadas para facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad. El ingreso de mascotas estará restringido, excepto en el caso de animales de servicio o aquellos que cuenten con autorización previa.