El Gobierno del Estado alista un plan para consolidar el uso de la bicicleta como medio estratégico de transporte, el cual contempla la implementación de un sistema público de bicicletas, con una inversión inicial estimada en 17 millones de pesos para poner en circulación 400 unidades, anunció Ricardo Serrano Rangel, titular de la Agencia de Movilidad.

Detalló que, actualmente, la entidad cuenta con una red de casi 125 kilómetros de vías compartidas y ciclovías confinadas, a la que se han sumado 15 kilómetros durante la presente administración.

Asimismo, destacó que la infraestructura para la movilidad activa avanza en cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana en materia de vías urbanas, la cual obliga a los tres órdenes de gobierno a proyectar “calles completas” que integren a peatones y ciclistas.

Respecto al proyecto de bicicletas públicas, Serrano Rangel explicó que se busca articularlo con el sistema de transporte colectivo mediante una tarjeta única para el pago de autobuses, combis, taxis y bicicletas. Para concretar el modelo y gestionar los fondos necesarios, la Agencia se encuentra en la etapa de diagnóstico y mantiene gestiones con la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ).

El esquema de integración modal registra avances previos, como la instalación de portabicicletas en más de 300 autobuses, cicloestacionamientos seguros en las cinco terminales de transporte y más de 400 espacios de resguardo en la vía pública. De igual forma, se trabaja en coordinación con el municipio de Jesús María para consolidar la salida a Calvillo como un corredor de activación física y movilidad segura.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) citados por el titular de la Agencia de Movilidad, el uso de la bicicleta en la entidad registró un incremento del 12%, impulsado por traslados relacionados con el trabajo, el estudio, el esparcimiento y el turismo. Por ello, las autoridades prevén concretar el componente operativo y financiero del proyecto en el corto plazo.