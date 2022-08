Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unas semanas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan de «austeridad franciscana» que contemplaba prohibir la compra de autos nuevos para funcionarios públicos.

Sin embargo ahora ya se alista una licitación millonaria para el arrendamiento de más de 30 mil vehículos, entre ellos, 500 camionetas SUV (Sports Utility Vehicle, o vehículo utilitario deportivo) para pasajeros como Suburban, Tahoe, Grand Cherokee, Ford Explorer y Mazda CX-9.

A partir de septiembre, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal buscarán arrendar las unidades para usarlas para lo que resta del sexenio.

De acuerdo con un estudio de mercado difundido por la Secretaría Hacienda, entre los automotores solicitados se encuentran unidades SUV de lujo de las cuales se requiere un mínimo de 308 y un máximo de 505 unidades.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos, para este año al Gobierno federal le fueron aprobados 3 mil 585 millones de pesos para el arrendamiento de toda clase de vehículos.

En 2019, se gastaron 3 mil 417 millones de pesos.

En aquella ocasión las empresas ganadoras fueron A2daht Health México, Arrendomovil de México, Casanova Vallejo, Integra Arrenda, Jet Van Car Rental, Lumo Financiera del Centro, y Value Automotriz en participación conjunta con Value Arrendadora.

La Secretaría del Bienestar, encargada de operar los programas sociales, es la dependencia que más camionetas SUV estima requerir, y pidió un mínimo de 88 y un máximo de 216.

La Secretaría de Gobernación calculó un mínimo de 12 y un máximo de 18 camionetas; la Secretaría de Agricultura entre 10 y 20; el Órgano de Readaptación Social, de 10 a 15; la Secretaría de Educación 7; Energía 8; Trabajo 5 y Turismo 1.

El estudio de mercado forma parte de la estrategia de Hacienda de realizar una contratación consolidada, tal como ocurrió en 2019, cuando la mayoría de las dependencias y entidades firmaron contratos por 36 meses que están próximos a vencer.

Los automotores solicitados deberán ser modelos 2022 o 2023 y los tipos requeridos son: Sedán; Pick up cabina sencilla, doble cabina, en tracciones 4X2 y 4X4; Van de pasajeros; Van de carga; camioneta SUV de 7 pasajeros; camioneta de 3.5 toneladas; camión ligero de hasta 6 toneladas; camión de 8 toneladas y motocicletas.

La dependencia que más vehículos tiene previsto arrendar es la Secretaría del Bienestar, la cual estimó requerir un mínimo de 6 mil 405 unidades y un máximo de 15 mil 340.