Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Gobernadores de Morena emprendieron su propia estrategia para defender la reforma electoral, tras la marcha de miles de personas en contra de la iniciativa presidencial.

Incluso, el Mandatario de Puebla, Miguel Barbosa, convocó a una marcha para el próximo 27 de noviembre para reivindicar propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con el argumento de que «la calle es de la izquierda, no de la derecha».

Tras minimizar la movilización del domingo pasado en diversas entidades, los Gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y el poblano Barbosa argumentaron que los ciudadanos tuvieron las garantías para manifestarse, que ellos no tuvieron cuando fueron opositores.

«Libertad total y más democracia, eso nunca fue posible cuando nosotros las buscamos. Se reconoció el derecho de los marchistas y se garantizó la libertad total de movilización, hubo saldo blanco», dijo Durazo.

Barbosa advirtió mala intención de partidos y personajes políticos para socavar al régimen de la 4T y dañar la imagen del Presidente López Obrador.

«En Puebla lo mismo, mi respeto para los ciudadanos que marcharon y que tienen una opinión así, porque es su opinión, pero a los siniestros de la derecha, esos personajes arcaicos que no se han podido renovar, esa derecha avejentada, queriendo aprovechar esta coyuntura, quieren crear condiciones para afectar el desarrollo de la 4T», indicó.

Aseguró que en Puebla nadie quiere que regrese «El Yunque» a Gobernar, pero reconoció que todas las expresiones democráticas deben tener garantizada la libertad de manifestarse.

«Una marcha en apoyo y en defensa de la Cuarta Transformación. Vamos nosotros, la gente que cree en la democracia, la gente que no va a dejar que la hipocresía se apodere de nuestra sociedad», anunció Barbosa.

Sin mencionar que el Ejecutivo será uno de los Poderes que proponga a los ciudadanos que podrían ser consejeros o magistrados, los Gobernadores morenistas insistieron en que la reforma le da más poder al pueblo.

«Que ya no sean a propuesta de los partidos políticos, sino que se propongan a la ciudadanía y se voten, yo no veo por qué el temor», dijo Ramírez Bedolla.

Días atrás, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum afirmó que con esta reforma habría un ahorro de 24 mil millones de pesos, luego, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que se ahorrarían 10 mil millones, y Ramírez Bedolla aseguró que serían 50 mil millones de pesos.

Por ejemplo, dijo, el Congreso de Michoacán pasaría de sotar mil millones a sólo 500 millones de pesos.

«La democracia mostrada con una mentira, anunciando de que la reforma pretendía desaparecer el INE y no es nada más falso que eso. Hoy tenemos un INE partidizado», indicó.

‘Fuera máscaras’

Cuitláhuac García, Gobernador de Veracruz, descalificó la marcha y acusó a los consejeros del INE de excesos.

También enfocó su crítica a personajes como Vicente Fox o Roberto Madrazo, quienes marcharon en la Ciudad de México.

«Fuera máscaras, una excelente oportunidad para marcar diferencias entre los que hacían los fraudes, los que vivieron de los fraudes y los que atienden a la demanda del pueblo», dijo.

Sin dar detalles, García aseguró que él ya hizo sus cuentas y entre salarios y prestaciones, los consejeros del INE ganan 350 mil pesos a la semana, incluso, dijo, tienen un apoyo para servicios personal por 260 mil pesos al mes, que incluye, aseguró, lavandería.

«¿No creen que está un poco exagerado? Esos son los privilegios que tienen los consejeros actuales. ¿Eso es lo que defienden? ¿Al INE que hizo fraudes, que tiene ese nivel de privilegios para 11 consejeros?», dijo.

El Gobernador sinaloense Rubén Rocha argumentó que no quería calificar la movilización para «no descalificar la marcha».

«La reforma electoral hay que revisarla, hay que verla. Por lo pronto, saludo a los marchistas que se hayan manifestado, que hayan expresado sus opiniones, y que lo hayan podido hacer con la tranquilidad en este mundo democrático», dijo en conferencia.