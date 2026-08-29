El municipio de Villa Juárez atravesará una etapa de transición administrativa antes de que entre en funciones su primer Ayuntamiento electo para el periodo 2027-2030, de acuerdo con el dictamen aprobado por la mayoría del pleno del Congreso del Estado.

Mientras concluye ese proceso, el Ayuntamiento de Asientos continuará prestando los servicios públicos a los habitantes del nuevo municipio, con el objetivo de evitar interrupciones en la atención a la población durante el periodo de reorganización institucional.

El Congreso del Estado será responsable de designar un Concejo Municipal Provisional, encargado de realizar las acciones preparatorias para la integración administrativa, financiera, jurídica y operativa de Villa Juárez.

Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del decreto, el Poder Legislativo deberá emitir una convocatoria pública dirigida a los habitantes del territorio de Villa Juárez interesados en participar en el proceso de selección de siete concejales. La Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas verificará el cumplimiento de los requisitos y realizará la valoración de los perfiles registrados.

El Concejo Municipal Provisional iniciará funciones el 1 de enero de 2027 y contará con la participación de autoridades estatales, legislativas y municipales. Entre sus integrantes estarán las personas titulares de la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo del Estado.

También participarán la persona que presida la Comisión de Fortalecimiento Municipal del Congreso, la responsable del área de Finanzas del Ayuntamiento de Asientos y un representante del Cabildo de Aguascalientes. A esta estructura se incorporarán las siete personas seleccionadas mediante la convocatoria pública, quienes participarán en la conducción provisional del nuevo municipio hasta la instalación del Ayuntamiento electo de Villa Juárez.