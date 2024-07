Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó discutir las reformas al Poder Judicial y la desaparición de órganos autónomos el 22 de agosto, con la posibilidad de que también sea abordada la electoral.

Con la mayoría de Morena, PT y PVEM se aprobó el orden del día de la sesión del pleno para discutir a partir del 1 de agosto los dictámenes de las 18 reformas constitucionales propuestas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero.

Con esta decisión, a una semana del fin de Legislatura, donde Morena no tiene mayoría calificada, se van a turnar a la siguiente 66 Legislatura los dictámenes, para que a partir de septiembre los puedan discutir y aprobar sin negociar nada con la Oposición.

Morena y aliados apuestan a que el INE les dé la mayoría calificada en la asignación de diputados plurinominales, con una sobrerrepresentación que llegue al 74 por ciento de la composición de la Cámara de Diputados.

Al final del calendario propuesto dejaron la reforma judicial, cuyo dictamen con modificaciones se presentará a partir del 15 de agosto, una vez que incorporen las propuestas que han surgido en los foros sobre el tema.

También se prevé presentar el dictamen de reforma electoral, pero aún depende de un acuerdo para la discusión del mismo de las comisiones de Puntos Constitucionales, Reforma Política Electoral y de Gobernación, esta última presidida por el priista Alejandro Moreno.

Desde abril la Comisión de Puntos Constitucionales publicó proyectos de dictamen de cada una de las reformas propuestas, con el texto integro de las iniciativas presidenciales y sin incorporar otras propuestas.

La normatividad de la Cámara indica que las iniciativas que no tienen dictamen se desechan y se archivan como temas discutidos.

Con los dictámenes, las iniciativas cobran vigencia y se pueden turnar a la siguiente Legislatura.

«A partir del primero de agosto, y hasta el día 22 o 23 de agosto, se podrán discutir secuentemente, en días que pongan en fin de semana la posibilidad de que se facilite la presencia de los legisladores, 14 iniciativas.

«El día 15 de agosto, les estábamos proponiendo, y lo haremos desde ahora, que ese día, después de haber recopilado las conclusiones de los diálogos nacionales sobre la reforma judicial, se pudiera presentar un proyecto de dictamen», planteó el diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión.

Dijo que a partir del día 22 de agosto se calendaricen los dictámenes de simplificación administrativa, que consisten en la propuesta para desaparecer órganos constitucionales autónomos en el Ejecutivo, principalmente.

«También se le ha llamado de simplificación administrativa, pero es más fácil denominarlo extinción de organismos constitucionales autónomos», dijo el legislador morenista.

Sobre la reforma electoral dijo que el dictamen aún no tiene calendario, sino hasta el día 15, porque está turnada a tres comisiones que se deben reunir al mismo tiempo.

En el acuerdo se impide a los legisladores presentar a discusión reservas, con el fin de que la Oposición no retarde la aprobación de los dictámenes.