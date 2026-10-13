El Congreso del Estado avanzará en la integración de la Coordinación Estatal del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, tras la publicación en el Periódico Oficial del Estado de una reforma que establece lineamientos, plazos y requisitos para elegir a sus representantes ciudadanos.

El diputado Omar Alejandro Valdés Reyes, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, informó que la modificación, aprobada por el Pleno el pasado 15 de septiembre, permitirá continuar un procedimiento pendiente desde la Legislatura anterior, cuando se aprobó el marco legal de protección.

Explicó que esta semana presentará ante la Comisión de Derechos Humanos el proyecto de Acuerdo Legislativo para emitir la convocatoria mediante la cual se seleccionará a las personas representantes del periodismo y de quienes defienden los derechos humanos.

La Coordinación estará integrada por ocho representaciones: Secretaría General de Gobierno, Comisión de Derechos Humanos del Estado, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Secretaría de Comunicación y Vocería del Gobierno, Congreso del Estado y dos representantes ciudadanos, uno por cada sector.

La elección de estos últimos corresponderá al Congreso, previo acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos y conforme al procedimiento establecido.

El mecanismo de protección ya opera bajo la responsabilidad de la Secretaría General de Gobierno, por lo que periodistas y defensores de derechos humanos pueden solicitar medidas de protección ante amenazas o agresiones relacionadas con su actividad, sin esperar la integración completa del órgano.