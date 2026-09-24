Alrededor de 300 permisos para el aprovechamiento de distintas especies de fauna silvestre se distribuyen durante las diferentes temporadas cinegéticas en Aguascalientes, mientras que para especies como el jabalí se autoriza la caza de poco más de 50 ejemplares, informó Luis Felipe Ruvalcaba Arellano, delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en el estado.

Explicó que las cantidades autorizadas no son uniformes y dependen de los estudios que presentan las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), a partir de los cuales se determina la denominada tasa de aprovechamiento para cada especie y unidad. Señaló que el periodo de mayor actividad para especies de mayor tamaño, particularmente venado y jabalí, comenzará aproximadamente a finales de noviembre y se prolongará hasta marzo, por lo que en los próximos meses se incrementará la actividad cinegética en las zonas donde existen autorizaciones para su aprovechamiento.

Precisó que los permisos forman parte de un calendario que establece diferentes periodos para las especies susceptibles de aprovechamiento. Actualmente, ya concluyó la temporada correspondiente a la ganga y se desarrollan otros periodos para distintas especies. Después de la temporada de venado, jabalí y otros ejemplares de tamaño mediano, en abril se contempla el periodo correspondiente al guajolote silvestre, con lo que prácticamente concluirá el calendario cinegético anual en la entidad.

Ante el inicio de los periodos de aprovechamiento de especies de mayor tamaño, apuntó que la vigilancia para evitar que la actividad se realice fuera de la normatividad corresponde principalmente a la PROFEPA, en coordinación con la Guardia Nacional, las policías estatales y municipales, así como los ayuntamientos.