Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Suprema Corte de Justicia discutirá un proyecto que, de ser aprobado, por primera vez establecería que penalizar el aborto viola derechos humanos de las mujeres.

El Ministro Juan Luis González Alcántara propuso a la Primera Sala confirmar el amparo otorgado por un juez federal de Xalapa, que ordena al Congreso de Veracruz reformar el Código Penal local, para eliminar la sanción a las mujeres por abortar.

“La prohibición total de la interrupción del embarazo -vía tipificación penal- es una barrera que genera discriminación en contra de las mujeres en relación con el acceso al derecho a la salud”, dice el proyecto que será discutido el próximo 29 de julio.

“Considerando las exigencias de los tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres y su evolución, para esta Primera Sala, las decisiones de la mujer durante el periodo de las primeras doce semanas del embarazo, previos al periodo fetal, son parte de su esfera privada que no está sujeta a la potestad sancionadora del Estado. Por lo tanto, no es acorde con las obligaciones convencionales aparejar una sanción penal por la interrupción del embarazo durante este periodo”, agrega.

El proyecto se basa en los tratados de la ONU y de la Organización de Estados Americanos para eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres.

Si tres de cinco ministros de la Sala aprueban el proyecto, abrirían la puerta para que organizaciones civiles como la que presentó el amparo en Veracruz, lleven a juicio los códigos penales estatales que todavía contemplan alguna sanción por abortar.

En Veracruz, la mujer que aborta voluntariamente no enfrenta cárcel, pero sí “tratamiento en libertad, consistente en medidas educativas y de salud”.

La Corte nunca ha aprobado una sentencia que condene la penalización del aborto.

