Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El próximo domingo, una semana antes de que inicie el ciclo escolar 2020-2021, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dará a conocer los horarios y programas de las clases televisivas.

Las lecciones de “Aprende en Casa 2” se transmitirán a nivel nacional y los horarios dependerán del grado y/o nivel educativo de los alumnos, de acuerdo a lo informado por la dependencia.

En Palacio Nacional, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, especificó que los horarios y canales se darán a conocer en la conferencia de prensa prevista para este domingo, de 17:00 a 17:30 horas.

Posteriormente, el lunes 17 de agosto, en el portal oficial sep.gob.mx se publicarán los horarios de cada grado y los canales en los que se van a impartir las clases, así como las materias para cada horario.

En tanto, el subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio, indicó que a causa de la pandemia, 36 millones de alumnos suspendieron clases presenciales en el país.

Admitió que en la primera fase de “Aprende en Casa 1”, hubo deficiencias en la cobertura.

“Una de las insuficiencias que tenemos que reconocer, no es triunfalismo en la presentación de un programa inédito, lo estamos diciendo con toda honestidad porque una de las insuficientes en las herramientas de la televisión, es que no tuvimos la cobertura en muchas entidades de la República”, dijo.

Por ello, apuntó, se realizó una alianza con televisoras privadas.

Comentó que 80 por ciento de los maestros mantuvo contacto con sus estudiantes y 85 por ciento de los alumnos siguieron el programa “Aprende en Casa 1”.

El funcionario detalló que en esta primera fase, la dependencia federal produjo mil 232 programas.

Agregó que el Canal Once Niños registró un alcance de 62 millones de alumnos en cobertura, mientras que TV Educativa alcanzó los 52 millones.

Además, dijo, se realizaron retransmisiones en televisión por cable, lo que se replicará en el ciclo escolar 2020-2021.

Bucio indicó que a través de programas radiofónicos, las clases virtuales llegaron a 15 estados de la República.

Mediante 18 estaciones se impartieron cinco materias en 15 lenguas indígenas, con un total de 444 programas por este medio.

Resaltó que estas alternativas también se fortalecerá durante el ciclo escolar de “Aprende en Casa 2”.

