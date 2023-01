Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La bancada de Morena en el Senado prepara una propuesta de reforma fiscal progresiva «para no cargarle la mano a los mismos» con más impuestos.

De gira por Cabo San Lucas, el jefe del grupo, Ricardo Monreal, reveló que la intención es que «paguen más los que más tienen».

«Esta reforma fiscal progresiva se está aplicando en todo el mundo, para no cargarles a los mismos, no cargar a la gente que no tributa o que no tiene ganancias.

«Esa reforma fiscal es indispensable para bien de todos y se está planteando, se está preparando en el grupo parlamentario, (con) modificaciones importantes para evitar que a los mismos se les cargue fiscalmente con excesos», detalló.

Monreal explicó que la reforma estaría lista en el curso del primer semestre, con «modificaciones importantes en materia de tributación para pequeños grupos, profesionistas independientes, pequeños empresarios, para gente que está haciendo un esfuerzo enorme de mantener abiertas sus fuentes de trabajo».

Abiertas las puertas para que busque la postulación de Morena a la Presidencia de la República, el legislador zacatecano confirmó que había un grupo de entre diez y doce senadores correligionarios que había planteado su relevo al frente de la bancada, pero que entonces intervino la senadora Lucía Trasviña –sentada a su lado en la conferencia de prensa–, para frenar el intento de motín.

«A mí me dijo el Presidente que quería que Monreal fuera el coordinador, y no me ha dicho que ya no quiere que sea el coordinador.

«Entonces, ya déjense de tantas chingaderas», detalló el senador trayendo a colación los dichos de su correligionaria.