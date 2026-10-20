CDMX.- La banda mexicana Maná anunció una residencia de seis conciertos en el Yaamava’ Theater, en California, Estados Unidos, programada para 2027, con lo que se convertirá en la primera agrupación en encabezar una temporada de presentaciones en este recinto.

Los conciertos se realizarán los días 6, 8 y 11 de abril, así como el 1, 2 y 6 de septiembre, con un repertorio que incluirá algunos de sus mayores éxitos, entre ellos «Rayando el Sol» y «Mariposa Traicionera».

A través de un comunicado, el teatro destacó que la residencia representa un acontecimiento histórico para sus instalaciones y permitirá reunir a distintas generaciones de seguidores del rock en español.

El anuncio ocurre después de que la revista Billboard incluyera a Maná entre las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos, clasificación en la que obtuvo el puesto número 25.

La agrupación originaria de Guadalajara superó en el listado a reconocidas bandas internacionales como Aerosmith, The Cure y Guns N’ Roses.

Maná y Café Tacvba fueron los únicos representantes latinoamericanos incluidos en esta selección, que reconoce la trayectoria musical, la ejecución instrumental y la conexión de las agrupaciones con el público durante sus presentaciones en vivo a lo largo de varias décadas.