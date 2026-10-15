Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Tras el rechazo mayoritario de los trabajadores del IMSS al aumento salarial negociado por su dirigencia sindical, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el director del Instituto, Zoé Robledo, revisará entre hoy y mañana una nueva propuesta para reabrir las negociaciones.

La Mandataria señaló que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social deberá solicitar una prórroga, si así lo decide, para instalar otra mesa de trabajo y buscar alternativas que mejoren las condiciones laborales del personal.

«Tiene que abrir el director del IMSS una mesa de trabajo y buscar las alternativas para poder dar una mejor propuesta», afirmó.

Sheinbaum explicó que la consulta fue convocada por la propia dirigencia sindical ante la inconformidad de la base trabajadora con el acuerdo salarial alcanzado.

Destacó que la reforma laboral impulsada durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador permitió que los trabajadores votaran libremente sobre lo negociado por sus representantes.

La Presidenta evitó adelantar el porcentaje que podría ofrecerse en la siguiente negociación y sostuvo que cualquier ajuste dependerá de las posibilidades financieras del Instituto.

«Todo tiene que estar en el marco de lo posible. Nadie está obligado en lo imposible», expresó.

Indicó que la revisión deberá considerar tanto el salario como otros aspectos relacionados con las condiciones de trabajo del personal médico y administrativo.

La propuesta rechazada contemplaba un incremento global de 6.8 por ciento, integrado por 2.9 por ciento directo al salario y 3.9 por ciento en prestaciones.