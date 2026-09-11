CDMX. – El príncipe Harry retomará sus compromisos públicos en Reino Unido, mientras Meghan Markle mantendrá un perfil más discreto y no tiene previsto acompañarlo, de acuerdo con fuentes cercanas.
El duque de Sussex participará en actividades de WellChild, organización dedicada a apoyar a niños enfermos y de la que es mecenas desde hace 18 años. La gala anual, programada el 21 de septiembre en Londres, conmemorará dos décadas de su programa de enfermería, que brinda atención domiciliaria a menores con necesidades médicas complejas. Antes de la ceremonia, Harry recibirá a los jóvenes reconocidos y sus familias, entregará el premio al Niño Inspirador y pronunciará un discurso.
También asistirá a los Premios Invictus Spirit y presentará Inspire. Después viajará a Nueva York para participar en la reunión de la Iniciativa Global Clinton.
Alista Harry su agenda personal
CDMX. – El príncipe Harry retomará sus compromisos públicos en Reino Unido, mientras Meghan Markle mantendrá un perfil más discreto y no tiene previsto acompañarlo, de acuerdo con fuentes cercanas.