Mayolo López, Claudia Salazar y Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque todavía no se conocen los detalles de la reforma al Sistema de Pensiones que presentará el Ejecutivo el próximo 5 de febrero, esa iniciativa ya cuenta con el voto de las bancadas del PRI y Morena, mejor conocidas como el PRIMOR.

La fracción del PRI en la Cámara de Diputados adelantó que «está de acuerdo» con la iniciativa anunciada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para que a los trabajadores que se retiren con la ley de 1997 se les otorguen jubilaciones al 100 por ciento.

«Una jubilación o pensión digna, en eso estamos de acuerdo. Le hacemos un llamado al Ejecutivo federal para que se presente la iniciativa en los términos que dijo, y que nos den soporte económico que podría sufragar los gastos a que se refiere.

«Nosotros tenemos la instrucción de la dirigencia nacional de ir a favor de todo aquello que beneficie a los mexicanos», manifestó Rubén Moreira, líder del tricolor en San Lázaro, acompañado por el dirigente nacional, Alejando «Alito» Moreno.

La reforma al Sistema de Pensiones, que anunciará el Presidente, considera un incremento en las aportaciones de trabajadores y patrones para mejorar los retiros.

Sin embargo, para evitar «un golpe financiero», el Gobierno federal haría aportaciones de manera paulatina, con cargo al presupuesto público, y consideraría inyectar a las pensiones los recursos de organismos autónomos que plantea desaparecer, como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI).

Luis Cházaro, coordinador de la bancada del PRD en San Lázaro, manifestó su apoyo a esta iniciativa.

«Solamente le pedimos a Hacienda que aclare cómo tendrán los recursos, pero desde luego que apoyaríamos esa iniciativa», expresó a REFORMA el perredista, quien anoche mismo sostuvo una reunión con Moreira donde hablaron del tema.

El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, retó al PRI a que apruebe las propuestas de reformas constitucionales que presentará el Ejecutivo, no solo una de ellas.

«Yo creo que si el PRI es sensible, está en un proceso de conversión, se darán cuenta de que o reforman sus estatutos o se vienen a apoyar las propuestas del Presidente», dijo el coordinador morenista.