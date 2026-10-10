CDMX. – La compositora Diane Warren, nominada en 17 ocasiones al Óscar, escribirá una canción original para Armani: The King of Fashion, película biográfica sobre el diseñador italiano Giorgio Armani, dirigida por Bille August y cuyo rodaje comenzará en Roma el próximo mes.

De acuerdo con Deadline, el proyecto reunirá nuevamente a Warren con el productor italiano Andrea Iervolino, con quien colaboró en Tell It Like a Woman, mediante una canción nominada al Óscar. También trabajó recientemente en el tema principal de Maserati: The Brothers.

La película retratará la vida y el legado de Giorgio Armani, desde sus inicios en Plasencia hasta su consolidación como referente internacional de la moda, además de explorar su visión creativa, disciplina y estética.

Iervolino destacó la capacidad de Warren para transmitir emociones mediante la música y consideró que su participación contribuirá al homenaje al diseñador.

“Diane tiene un don extraordinario para captar la verdad emocional de una historia y transformarla en música que conmueve a personas de todo el mundo”, declaró a Deadline.

El productor también reconoció la sensibilidad, inteligencia e integridad artística que la compositora aporta a sus proyectos.

Warren, ganadora de un Óscar honorífico, un Grammy, un Emmy y un Globo de Oro, acumula 17 nominaciones a los Premios de la Academia sin obtener una estatuilla competitiva.

Sin embargo, la producción enfrenta controversia, pues el Grupo Armani y la familia del diseñador, fallecido el 4 de septiembre, informaron que no autorizaron la película ni participarán en su realización.