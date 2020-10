Jorge Ricardo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Ante la “increíble” versión del Gobierno del robo de casi 38 mil fármacos, el movimiento nacional de padres de niños con cáncer denunciará al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gabinete de salud, pues a la fecha, una semana después del evento, no hay evidencia de que haya ocurrido.

“Los papás de niños con cáncer no creemos que el robo de medicamentos sea cierto. Dudamos del Gobierno porque nos ha mentido sistemáticamente. Primero dijo que el desabasto de medicamentos era producido por un monopolio, luego que porque estaban combatiendo la corrupción, luego que porque había un desabasto internacional y ahora salen con que ‘a chuchita la bolseraron’, literalmente, y que se robaron los medicamentos. ¿Ustedes, señores periodistas, creerían en este cuento?”, dijo Israel Rivas Bastida, vocero del movimiento.

A la fecha, añadió, no hay evidencia de que haya ocurrido el robo de 37 mil 967 unidades de medicamentos el pasado 7 de octubre, pero dado a conocer por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dos días después, cuando son miles de dosis que necesitan un manejo cuidadoso.

“¡Son 40 mil dosis! Es increíble lo que sucedió, increíble, de no creerse. De verdad, yo estoy atónito. No creemos en la versión que nos da el Gobierno de que fueron robados, y si fuera así, sería increíble que esto sucediera, ¿en qué País vimos”, dijo Rivas en conferencia en el Monumento a la Revolución.

Rivas acusó que por el desabasto de medicamentos han fallecido más de mil 683 niños con cáncer, de acuerdo con las asociaciones Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer y de Oncólogos Pediatras de México, y alertó que esta situación se agravará por el reciente anuncio.

La abogada de los padres, Andrea Rocha, informó que la denuncia será interpuesta mañana miércoles ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra López Obrador, el titular de la Cofepris, José Alonso Novelo, y la empresa Novag Infancia S.A. de C.V., que tenía los productos del Laboratorio Kemex S.A. de C.V., pese a que el Presidente había dicho que solo el Gobierno manejaría los medicamentos del sector público.

“La denuncia es derivada de que no hay una sola prueba real. No hay evidencias de si ya presentó una denuncia, de qué se ha hecho, realmente solamente está en el dicho de qué se robaron pero a la fecha no hay nada”, dijo la abogada.

El movimiento de padres también anunció que se interpondrá otra denuncia por el caso del niño Fernando Gael Reyes, de 5 años, enfermo de retinoblastoma lateral, quien ha perdido la vista por falta de medicamentos.

El menor requería 10 unidades cada 20 días de figastrin, un antidepresivo por las quimioterapias con un costo de 15 mil pesos por unidad, que no le proporcionaron en el Hospital Infantil de México donde se atiende.

“La denuncia penal va dirigida contra el Presidente y el director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, por omisión. Esta denuncia es para abrir una brecha. Yo no busco que me den algo a cambio, yo solamente lo que quiero es que lo que le pasó a mi hijo no le pase a más niños, como desgraciadamente le ha pasado a muchos”, comentó Luis Fernando Reyes Guzmán, de la Ciudad de México.

Los activistas anunciaron también el inicio de la recolección de un millón 200 mil firmas para llevar a la Cámara de Diputados una iniciativa ciudadana que garantice en la Constitución el tratamiento y apoyo a todos los pacientes con cáncer.

“Esta reforma pretende proteger de forma integral a todos nuestros hijos y a los que vienen, porque 7 mil nuevos casos se diagnostican de niños con cáncer al año, para proteger también a las familias desde el punto de vista económico, desde el punto de vista integral”, dijo Rivas.