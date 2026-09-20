Rolando Herrera

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Mientras el crimen organizado controla varias zonas del País, como «Los Ardillos» en la región centro de Guerrero, el Ejército planea un megamuseo con una inversión de mil 658 millones de pesos.

La Secretaría de la Defensa Nacional pretende construir un Museo del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, así como el Centro Nacional de Historia Militar, en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.

El proyecto, para el cual ya busca obtener las autorizaciones de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), impactaría una superficie de 55 mil 624 metros cuadrados del bosque, considerado un Área de Valor Ambiental.

De acuerdo con el proyecto, al que Grupo REFORMA tuvo acceso, la obra se realizaría en un periodo estimado de 36 meses.

La zona que sería afectada está situada al fondo del Campo Militar Marte y del Centro Cultural del Bosque, y se extiende desde la Calzada Chivatito hasta el Periférico.

El área de 55 mil 624 metros cuadrados es mayor a la del Zócalo, que ronda los 46 mil 800 metros cuadrados.

La última intervención realizada en esa zona, actualmente cubierta de flora y fauna, fue la construcción, a finales de 2022, de la Calzada Flotante, que cruza el área para conectar peatonalmente la Primera con la Segunda Sección. Sin embargo, el impacto fue menor.

El proyecto de la Defensa contempla un estacionamiento con capacidad para 447 automóviles y ocho autobuses, abierto al público, así como otro privado para uso oficial, con espacio para seis vehículos.

El programa arquitectónico contempla dos edificios principales de dos y tres niveles, donde se albergarán las salas de exposiciones del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, con espacio incluso para la exhibición de aeronaves.

También está proyectado un auditorio con capacidad para 364 personas, una tienda de souvenirs y una cafetería.

El Centro Nacional de Historia Militar será otro edificio de tres plantas, donde se prevé contar con dos áreas de consulta con capacidad para 100 personas, el acervo del Archivo Histórico de la Defensa, el de la biblioteca especializada y un taller de digitalización.

Un cuarto edificio, también de tres niveles, estará destinado a funcionar como taller de restauración y alojamiento del personal militar. En las plantas superiores se proyecta alojar a 174 elementos de tropa y oficiales, 87 hombres y 87 mujeres.