Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su Gobierno abrirá una página especial en internet y cuentas en redes sociales para exhibir y desmentir publicaciones de medios de comunicación que, a su juicio, contienen mentiras y calumnias.

La Mandataria aseguró que las críticas contra su Administración son constantes y que la sección «Detector de Mentiras», presentada los miércoles en Palacio Nacional, ya resulta insuficiente para responder a todas las informaciones que considera falsas.

«Vamos a hacer una página especial, una red, unas cuentas de red, donde ahí se van a estar subiendo, pues todos los desmentidos porque es importante desmentir, porque si no se queda la idea de que es verdad lo que se plantea», anunció.

Sheinbaum sostuvo que algunos medios y columnistas cuestionan sistemáticamente las decisiones de su Gobierno, independientemente de los resultados que se obtengan.

Aseguró que el nuevo espacio permitirá reunir las respuestas oficiales a esas publicaciones, en lugar de limitar los desmentidos a la conferencia matutina.

La Presidenta señaló que algunas informaciones difundidas por medios nacionales contienen acusaciones sin sustento y puso como ejemplo una publicación reciente relacionada con una funcionaria federal.

Advirtió que la cantidad de señalamientos que pretende responder supera el tiempo disponible en la conferencia de los miércoles, donde actualmente se presenta la sección dedicada a cuestionar noticias y publicaciones.

El anuncio amplía el mecanismo de respuesta que utiliza el Gobierno federal desde la Administración de Andrés Manuel López Obrador, cuando comenzó a difundirse semanalmente la sección «Quién es Quién en las Mentiras».

Sheinbaum ha defendido ese ejercicio con el argumento de que las autoridades tienen derecho a responder a las informaciones que consideran falsas y que ello no implica impedir su publicación.

La Mandataria sostuvo que la nueva plataforma permitirá concentrar las aclaraciones oficiales y responder a las publicaciones conforme se difundan.