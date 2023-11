Claudia Guerrero y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la apuesta de que ahora sí tendrá ‘suerte y tino’, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará una terna de mujeres al Senado, para designar a la sucesora del Ministro Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia.

El Mandatario confió en que, para esta ocasión, la selección de aspirantes no resulte como sus propuestas anteriores, ya que, de cuatro ministros impulsados desde Palacio Nacional, dos se han comportado como unos «conservas».

«El procedimiento es: de acuerdo a la Constitución, se presenta la renuncia, yo ya la acepté y falta que la apruebe el Senado. Después de eso, si la aprueban, yo voy a enviar una terna para la sustitución.

«Voy a empezar a ver a quién propongo, a ver si tengo suerte y le atino porque he propuesto cuatro y dos salieron conservas, conservas», reprochó.

En lo que va del sexenio, López Obrador ha propuesto como ministros a Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel.

Sin embargo, a su juicio, solo las dos últimas han mostrado su compromiso con la Cuarta Transformación, al respaldar las reformas, proyectos y políticas públicas de su Gobierno.

López Obrador consideró que le resulta ventajoso proponer a mujeres para ciertos cargos públicos.

«Estoy pensando en la terna y fíjense que me estoy inclinando por presentar tres mujeres, porque tengo más ventajas con las mujeres, porque la mujer es más honesta, más definida, es muy trabajadora, tiene muchas virtudes», aseguró.

«Y a mí, en la Administración pública desde el gobierno de la ciudad, que eran más mujeres las del gabinete que hombres me ayudaron mucho, y ahora las mujeres me están ayudando muchísimo».

Al hablar de la renuncia de Zaldívar, reconoció que el Ministro no le comunicó ninguna causa grave para justificar su dimisión.

«Pues eso es cuestión de interpretación, ¿no? Si una persona ya no quiere continuar en un cargo, no se le puede obligar. Ya lo hice con el Ministro (Eduardo) Medina Mora. Envié igual el oficio y el Senado decidió. ¿Quién va a tener la última palabra? Pues el Senado», señaló.

Cuestionado sobre la incorporación del juzgador al equipo de la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, el Mandatario prefirió no opinar.

– ¿Es correcto que se haya sumado sin concluir el procedimiento de renuncia?

– «Pues ya eso es otra cosa, ya no me quiero meter porque. Eso vamos a dejarlo a los analistas, a los expertos», respondió.