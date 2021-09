Rolando Herrera y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que un directivo de Air Canada informó que la empresa no tiene previsto usar el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el responsable de la obra, el General Ricardo Vallejo, anunció ayer incentivos para atraer a las aerolíneas.

Durante la mañanera, el ingeniero militar dijo que la empresa creada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para operar la terminal aérea se encargará de llevar a cabo un plan de negocios.

“La empresa creada recientemente, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Sociedad Anónima de Capital Variable, está próxima -una vez que recibió la documentación que le permite operar- de presentar el plan tarifario y de incentivos económicos para que las aerolíneas puedan operar en el aeropuerto Felipe Ángeles.

“Por lo pronto, ellas han visitado el complejo y yo tengo conocimiento, porque las he entrevistado a todas, de su interés de operar, porque una aerolínea que quiera ser de clase mundial sólo puede serlo a través de un aeropuerto con características de clase mundial, no hay de otra manera, y lo tienen en el radar”, indicó.

Vallejo aseguró que la nueva terminal aérea estará concluida en marzo de 2022, tal y como lo prometió el Presidente, y su costo se mantendrá por debajo de los 75 mil millones de pesos, a pesar de los incrementos de los materiales registrados durante su construcción.

Los trabajos, detalló, iniciaron el 17 de octubre del 2019 y tienen como fecha de culminación el 21 de marzo del 2022, es decir un plazo de 886 días.

A la fecha añadió, la obra tiene un avance físico del 68.98 por ciento y un avance financiero de 64.66 por ciento, es decir, hasta el momento se han gastado 40 mil 995 millones de pesos.

El titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, destacó que la base militar permanecerá en Santa Lucía, pues no interfiere con la operación del nuevo aeródromo.