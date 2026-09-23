CDMX.- Ben Affleck, Kerry Washington, Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz se reunirán con el público mexicano durante un “Fan Event” de Animales, nueva película de Netflix, que se realizará el domingo 4 de octubre en la Ciudad de México. El thriller, dirigido y protagonizado por Affleck, narra el secuestro del hijo de un candidato a alcalde de Los Ángeles y su esposa, quienes deberán reunir dinero para pagar el rescate mientras enfrentan una red de engaños. La cinta también cuenta con las actuaciones de Gillian Anderson, Ray Fisher, Christopher Woodley, Matt Gerald, Jacob Estrada y Steven Yeun.