Imelda Robles Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-Ómicron, la variante más contagiosa del Covid-19 que tiene en jaque al mundo, no tiene el mismo peso en CDMX que en Nuevo León.

Mientras que la Presidencia llamó para celebrar hoy el evento masivo AMLOFest en el Zócalo capitalino, sin obligación de llevar cubrebocas, en el Estado se cancelaron las posadas oficiales y la Secretaría de Salud pidió a la población no realizar privadas.

«En las dependencias de Gobierno la recomendación fue no realizar posadas», dijo ayer la titular de Salud estatal, Alma Rosa Marroquín.

«Es la misma recomendación que hacemos (a la población)», agregó, «porque en las posadas se pierde un poquito el control: nos quitamos el cubrebocas, cantamos, dispersamos partículas en el aire que luego otras personas las respiran.

«Entonces, si no se tienen las medidas y los cuidados, pues existe un mayor riesgo».

Con motivo de sus primeros tres años de su Gobierno, Andrés Manuel López Obrador alista para hoy un evento donde habrá mariachis, jaraneros y rumba.

Pese al Ómicron, el Presidente reiteró que no obligarán a nadie a usar cubrebocas en el Zócalo, porque la gente es muy responsable.

«El que quiera llevar cubrebocas lo puede hacer, se protege», expresó, «pero acuérdense: desde que empezó la pandemia y antes, nosotros estamos en contra del autoritarismo, prohibido prohibir, aquí no hay ni habrá toque de queda».