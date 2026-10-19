Jaime Javier Mar Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

En el Senado de la República, Morena y sus aliados se alistan para aprobar en fast track la minuta del Paquete Económico 2027 enviada por la Cámara de Diputados.

Las comisiones dictaminadoras de Hacienda y Estudios Legislativos citarán a sesión este miércoles a las 9:00 horas para desahogar la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) y la Ley Federal de Derechos.

La previsión de la mayoría legislativa es avalar los tres dictámenes hacia el mediodía para llevarlos a votación del pleno durante la tarde o noche del mismo día.

En contraste, los grupos parlamentarios de oposición (PAN, PRI y MC) adelantaron su voto en contra, al advertir sobre el nivel de endeudamiento avalado previamente en San Lázaro por Morena, PT y PVEM.

La LIF contempla ingresos totales por 10.6 billones de pesos, integrados por 9.16 billones de ingresos presupuestarios y 1.7 billones en deuda neta, rubro que acumula un crecimiento de 2.7 billones de pesos entre diciembre de 2024 y agosto de 2026.

Ante ello, la bancada de Acción Nacional demandó un plan para atajar el déficit.

«Lo que nosotros pedimos es un plan responsable para disminuir de manera gradual el déficit fiscal, para reducir los niveles de endeudamiento y que el país no quiebre», sostuvo el coordinador panista, Ricardo Anaya.

Las reformas hacendarias perfilan impactos directos al consumidor final en rubros como transporte, salud, viajes y vivienda, así como mayores controles sobre el comercio digital y operaciones en efectivo.

En la minuta sobre la Ley del ISR, San Lázaro aprobó reformas con las que el Gobierno federal prevé recaudar 135 mil millones de pesos adicionales para 2027 mediante un cerco más estricto contra la evasión fiscal.

Los cambios limitan deducciones corporativas al topar hasta un 50 por ciento de la utilidad fiscal la amortización de pérdidas de ejercicios anteriores y reducir del 30 al 20 por ciento el límite deducible de intereses netos.

En tanto, en la Ley Federal de Derechos se fija un aumento de 10 por ciento en los servicios de navegación por uso del espacio aéreo nacional, además de una nueva fórmula tasada por kilometraje volado y envergadura de la aeronave, lo que representará cobros de 20 mil a más de 30 mil pesos por operación.

El dictamen también dispara los cobros de la Cofepris en el sector salud: la licencia para servicios de transfusión pasará de mil 482 a 17 mil 349 pesos; la autorización de protocolos de investigación de medicamentos subirá de 8 mil 195 a 43 mil 209 pesos, mientras que la licencia para establecimientos con fuentes de radiación diagnóstica prácticamente se duplicará.

Previo al debate presupuestal, el pleno senatorial recibirá el martes al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en una comparecencia cuyo formato y horarios continúan bajo definición de la Junta de Coordinación Política.