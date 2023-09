Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo Nacional de Morena alista el nombramiento de la «corcholata» presidencial ganadora para las elecciones de 2024.

El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, convocó a los consejeros nacionales a un encuentro en la Ciudad de México.

«Se convoca a la tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena a realizarse de manera presencial el 10 de septiembre de 2023 para el nombramiento del Coordinador o la Coordinadora de Defensa de la Transformación y firma de compromiso con el Proyecto de Nación», indica la invitación firmada por Durazo.

La reunión se llevará a cabo a las 14:00 horas del próximo domingo en un hotel de la Colonia Tacubaya en la capital del País.

Asimismo, la tarde de ayer, Mario Delgado, dirigente nacional del partido, llamó a los seis aspirantes a no realizar activismo y esperar los resultados de la encuesta, que hasta ayer reportaba un avance del 80 por ciento.

«Hacemos un llamado a no realizar activismo a favor de nadie, ni llamadas, ni perifoneo, volanteos, pega de pósters o pinta de bardas», dijo en un videomensaje.

«El próximo martes 5 y miércoles 6 se iniciará la apertura de urnas y el conteo final; con toda transparencia y tal como lo acordó el Consejo Nacional tendremos resultados el 6 de septiembre, no habrá resultados parciales, nadie puede adelantar información en ese sentido».

Acompañado por Durazo, Delgado externó que el levantamiento de la encuesta ha representado un «reto extraordinario» para la Comisión de Encuestas, instancia que ha contado con la colaboración de la dirigencia del partido, del Consejo Nacional y de miles de militantes morenistas.

«Estamos ante un proceso sin precedentes, que tiene como único objetivo conocer la decisión del pueblo de México sobre quién deberá continuar la transformación. Su organización ha sido un reto extraordinario», expuso.

«Este proceso ha salido adelante gracias a que en todos y todas ha prevalecido el interés del proyecto sobre las aspiraciones personales; les pedimos paciencia y respeto para esperar el veredicto de la gente».

El inicio del levantamiento de la encuesta estuvo marcado por denuncias, desorden, violaciones a la veda que prohíbe la promoción de aspirantes, enfrentamientos internos y hasta golpes entre promotores de las «corcholatas».

Tras denuncias del equipo de Marcelo Ebrard, como falta de boletas, de urnas, de representantes y hasta de puntos específicos para realizar el levantamiento de los sondeos, la dirigencia nacional acordó ampliar la aplicación de la encuesta y habilitar un sistema de vigilancia de 24 horas para garantizar la transparencia del proceso.