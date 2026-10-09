Los productos comercializados en las centrales de abasto como el Centro Comercial Agropecuario pueden encontrarse hasta 40% más baratos que en las grandes tiendas de autoservicio, particularmente en frutas, verduras, leguminosas y granos, aseguró Luis Miguel Rentería Arias, representante de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centrales de Abasto.

Y es que las centrales de abasto concentran alrededor del 80% de la producción nacional que se distribuye en el país, además de participar en la comercialización de una parte importante de las importaciones, lo que les permite mantener precios competitivos y abastecer a distintos sectores.

La diferencia de precios también puede observarse en productos cárnicos, abarrotes y otros alimentos básicos, aunque las grandes cadenas comerciales manejan esquemas de promociones y ofertas que pueden modificar temporalmente la comparación de precios.

Destacó que el Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes es un ejemplo del potencial de este modelo de comercialización, al contar con establecimientos mayoristas de carne y cremerías, además de negocios dedicados a frutas, verduras, granos, leguminosas y otros productos.

El representante de la Conacca indicó que estos espacios no atienden únicamente a las familias, sino también a restaurantes y otros negocios que requieren realizar compras en volumen, por lo que la variedad y los precios constituyen parte de su principal ventaja competitiva.

A diferencia de las tiendas de autoservicio, donde generalmente existe una oferta más limitada de marcas y calidades, en las centrales de abasto los consumidores pueden encontrar una mayor diversidad de productos y opciones de compra.

Además de alimentos, en estos centros comerciales hay amplia variedad de giros, entre ellos ferreterías, tiendas de ropa y otros establecimientos, por lo que se han convertido en puntos de abastecimiento para consumidores de Aguascalientes y compradores provenientes de otros estados.