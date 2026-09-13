Más de un millar de familias del municipio de San Francisco de los Romo recibieron apoyos alimentarios como parte de la estrategia de asistencia social impulsada por el Gobierno del Estado y el Sistema DIF Estatal.

Durante la entrega, la gobernadora Tere Jiménez instó a la población a acercarse a las diversas dependencias estatales para incorporarse a las convocatorias y los programas vigentes, entre los que destacan los destinados al sector agropecuario, el fomento al emprendimiento, la asignación de becas académicas y la atención integral a personas adultas mayores.

La titular del Ejecutivo manifestó que el objetivo central de estas acciones es brindar tranquilidad a los hogares mediante la atención directa de sus necesidades.

Por su parte, la primera voluntaria y presidenta del DIF Estatal, Aurora Jiménez, sostuvo que el organismo mantiene un trabajo constante de acompañamiento a las familias en situación de vulnerabilidad. Indicó que la distribución de los insumos alimentarios busca responder de manera oportuna a las necesidades inmediatas de la población de la entidad.

La presidenta municipal de San Francisco de los Romo, Margarita Gallegos Soto, confirmó que la cobertura del programa beneficia de forma directa a cerca de mil familias de la demarcación. Subrayó la relevancia de la coordinación entre los gobiernos municipal y estatal para canalizar la asistencia social en el territorio.

Al acto público también asistieron la diputada local Beatriz Montoya; el director general del DIF Estatal, Héctor Castorena Esparza; el director de Desarrollo Comunitario de la misma institución, Osvaldo Alonso Serrano, y Sandra Elizabeth Lugo Pérez, en representación de las personas beneficiarias.