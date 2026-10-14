CDMX.- Luis Miguel fue captado mientras llegaba a un estudio de grabación en Los Ángeles, lo que desató especulaciones sobre la preparación de un nuevo disco.

Su producción discográfica más reciente, ¡México por Siempre!, fue lanzada hace nueve años.

Según versiones no confirmadas, el cantante se habría reunido con el productor Paul Jackson Jr. y el ingeniero de sonido Dave Reitzas.