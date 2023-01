Juan Carlos Orozco Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es necesario democratizar lo más que se pueda las universidades.

«Hay que democratizar lo más que se pueda, las escuelas. Tiene que haber democracia en la casa, las escuelas y desde luego en la vida pública, nosotros no nos podemos meter con las universidades, pero alienta que hay movimientos en las universidades para que haya democracia, transparencia, que no haya corrupción, cacicazgos, acaba de elegirse al Rector de la ANUIEs, y no ganaron los más famosos, no fueron los de siempre, se están dando cambios y eso tiene que ser a partir de la iniciativa de los mismos universitarios».

«El Gobierno no debe meterse en la vida de los sindicatos ni de las universidades, pero si se está viviendo un ambiente anticorrupción, donde ya no debe existir el amiguismo, nepotismo, claro que hay una especie de contagio y en todos los ámbitos, terrenos de la vida pública se están expresando cada vez con mas libertad, eso es muy bueno, en Sonora hay muy buenos universitarios, académicos y estudiantes, es un gran Estado», dijo en conferencia.