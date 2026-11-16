El Gobierno del Estado impulsó un convenio entre la Universidad de Florida Central y las universidades tecnológicas y Politécnica de Aguascalientes para promover intercambios académicos, estancias, visitas técnicas y proyectos de investigación. La colaboración se enfocará en ingeniería, inteligencia artificial, electromovilidad, manufactura avanzada y tecnología aeroespacial. Estudiantes locales podrán conocer instalaciones vinculadas con la NASA y empresas como Disney y Universal Studios, mientras que alumnos de Florida visitarán compañías de Aguascalientes, como Nissan, para conocer sus procesos tecnológicos.