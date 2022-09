Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La alianza Va por México podría continuar pero no con la dirigencia del PRI encabezada por Alejandro «Alito» Moreno, coincidieron los líderes nacionales del PAN y PRD.

Ayer, el dirigente panista Marko Cortés rompió de facto con el PRI de «Alito», mientras que el perredista Jesús Zambrano consideró que la alianza opositora deberá ser sometida a una reestructuración sin la participación del priista campechano.

La ruptura fue provocada por el impulso priista de una reforma constitucional para apuntalar la presencia del Ejército en labores de seguridad pública hasta el 2028 y que fue aprobada el miércoles 14 en la Cámara de Diputados por la mayoría oficialista de Morena y 64 votos de priistas encabezados por Alejandro Moreno.

«Hemos dicho con claridad que no habrá ya relación porque ya se perdió la confianza con la dirigencia nacional del PRI, porque se deshonró la palabra y se incumplieron los acuerdos», dijo ayer Marko Cortés en el marco de la toma de posesión de Esteban Villegas como Gobernador de Durango.

Explicó que el PAN esperará a conocer cómo es votada en el Senado la iniciativa para extender las funciones del Ejército en labores de seguridad pública hasta el 2028, iniciativa impulsada por PRI y Morena en la Cámara de Diputados.

«Esperaremos que sean consistentes con lo que han dicho hasta ahorita, que van a votar en contra», señaló.

El PAN convocaría al Consejo Nacional, integrado por 400 militantes, para definir el futuro de la alianza Va por México.

Por su parte el dirigente perredista Jesús Zambrano declaró que «Alito» Moreno dejó de ser confiable para los integrantes de la alianza opositora.

«Ahora valoraremos qué es lo que podría seguir en términos de la coalición, con qué reglas, bajo qué circunstancias y con qué interlocutores nacionales del PRI, porque quien está ahí en la Cámara de Diputados ha dejado de tener confianza de parte nuestra para buscar acuerdos que luego no se cumplen».

Los tres dirigentes partidistas coincidieron en Durango, donde asumió funciones como Gobernador de la alianza Va por México, el priista Esteban Villegas.

El panista Marko Cortés saludó a «Alito», previo a la ceremonia, mientras que el perredista Jesús Zambrano evitó encontrarse con su colega tricolor.

Esteban Villegas, de extracción priista, no habló en su discurso de la alianza multipartidista que lo llevó al poder ni fue benévolo con su antecesor José Rosas Aispuro, de filiación panista, además de que ostentó una corbata roja, datos que molestaron a la delegación blanquiazul presente en la ceremonia.