La gobernadora Tere Jiménez llamó a fortalecer la colaboración entre autoridades, sindicatos y empresas para elevar la productividad, atraer inversiones y mejorar las oportunidades laborales, durante la celebración del 15.º aniversario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), realizada en la Arena San Marcos.

La mandataria sostuvo que el empleo constituye una herramienta para mejorar las condiciones de vida de las familias, al facilitar el acceso a educación, salud y vivienda. Afirmó que la política económica estatal busca combinar crecimiento industrial con bienestar social.

Jiménez destacó que Aguascalientes registra una de las tasas de desocupación más bajas del país, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. También señaló que la entidad es el principal centro logístico de Nissan en América y ocupa el segundo lugar nacional en producción automotriz.

Por su parte, el diputado federal y secretario general de CATEM, Pedro Haces Barba, reconoció la coordinación entre el gobierno estatal y el sector productivo. Consideró necesario preservar la paz laboral para favorecer nuevas inversiones y empleos.

Haces anunció, además la incorporación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado de Aguascalientes (FEDESA) a CATEM, como parte del fortalecimiento de la organización sindical.

Verenisse Ruiz, dirigente estatal de la confederación, destacó la importancia de impulsar mejores salarios, ampliar la participación de las mujeres y fortalecer la democracia sindical, para que los trabajadores elijan libremente a sus representantes.

Al encuentro asistieron representantes sindicales, directivos de Nissan, legisladores federales y funcionarios de los tres órdenes de gobierno, quienes acompañaron la conmemoración de los quince años de actividad de la organización en Aguascalientes.