Mayolo López, Oscar Uscanga y Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras los dirigentes de la alianza opositora Va por México repartieron culpas por su derrota en el Estado de México y evadieron la autocrítica, en Morena apresuraron el cierre de filas con el Presidente Andrés Manuel López Obrador a la cabeza.

Líderes del PAN, PRI y PRD culparon ayer al Gobernador priista Alfredo del Mazo, a Movimiento Ciudadano, al Gobierno de la República e incluso a la ciudadanía que no salió a votar, por su derrota en Edomex.

Como si se pudieran equiparar las entidades, el panista Marko Cortes, el priista Alejandro Moreno, y el perredista Jesús Zambrano resaltaron el triunfo de Manolo Jiménez en la Gubernatura de Coahuila, y consideraron que la derrota en el Estado de México no pesará en el ánimo hacia 2024.

Anunciaron que a, más tardar el 26 de junio, determinarán el método con el que se elegirá al abanderado de la oposición a la Presidencia, considerando la opinión de la ciudadanía.

«De la mano con la sociedad civil construiremos un método y un proceso que nos permita tener la candidatura más competitiva, y nos hemos puesto como fecha el lunes 26 de junio. Será un método incluyente y que una a los que ven que el País va de mal en peor.

«Tenemos la convicción de que en este acuerdo cabemos todos, por ello haremos los últimos llamados a MC a que piensen en México, antes de sus interés, a que no distraigan el voto opositor», dijo Marko Cortés, del PAN.

Los dirigentes echaron culpas al Gobernador del Edomex, Alfredo del Mazo (PRI), y lamentaron que la participación de los electores no haya superado el 50 por ciento.

«Del Mazo le dio la espalda a la militancia priista, y eso está a los ojos de todos. No pueden construir otra narrativa (…) jamás nosotros pedimos que violentara la ley, pero hay que tener dignidad, hay que tener carácter», arremetió Moreno contra Del Mazo.

MORENA TIENE CÓNCLAVE

Con un exhorto a no romper la unidad de Morena, el Presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó una cena con los cuatro aspirantes a la candidatura para sucederlo en la Presidencia, una veintena de gobernadores y los dirigentes partidistas Mario Delgado y Citlalli Hernández.

La reunión fue convocada por la oficina Presidencial desde el fin de semana pasado con el propósito de frenar las ansias de los Presidenciables.

El Canciller Marcelo Ebrard suspendió un pronunciamiento que había anunciado para ayer lunes sobre la encuesta oficial que definiría al candidato de Morena, y se sumó a la cena realizada en un restaurante del Centro de la CDMX, muy cerca de Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Ebrard escucharon al Presidente quien pidió, según versiones de varios de los participantes, apresurar la decisión por medio de la encuesta, respetar los resultados que surjan de ese ejercicio y lanzar una advertencia: Ningún interés particular podrá estar por encima de la llamada «Cuarta Transformación» (4T).

La cena se realizó en medio de un operativo de seguridad, implementado por la ayudantía Presidencial, la policía capitalina y las escoltas de los Gobernadores y secretarios de Estado, que llenaron las calles aledañas con camionetas.

AMLO aprovechó para felicitar a Delfina Gómez, Gobernadora electa de Edomex y quien también fue invitada al cónclave.

Los asistentes ovacionaron a la mexiquense y el Presidente consideró que su triunfo daba un impulso importante a la causa morenista.

El senador Ricardo Monreal dijo que el encuentro fue preparatorio para el Consejo Nacional que definirá la modalidad de la encuesta el próximo domingo.

«Nadie habló de diferendos o alguna actitud fuera del ambiente que se respiraba de buena fe. El mensaje fue muy claro del Presidente: necesitamos la cohesión, la unidad y profundizar la transformación iniciada en 2018», dijo Monreal al término de la reunión.

Ebrard salió solo y de prisa; no posó junto con los otros Presidenciables y Gobernadores para las fotos en la puerta del restaurante.

MC CONTRA ALIANZA

Por otra parte, el dirigente de MC, Dante Delgado, rechazó ayer sumarse al proyecto de Va por México.

«Han fracasado una y otra vez y quieren que nosotros nos subamos al Titanic. Eso no es posible. Nos quieren a nosotros de violinistas en su orquesta imaginaria», ironizó el dirigente naranja.