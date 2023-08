Jesús Eduardo Martín Jáuregui

«Algo huele a podrido en el reino de Dinamarca» (Hamlet, acto 1, escena 4) William Shakespeare.

Nota para los autores de los libros de texto gratuito.- William Shakespeare, fue un dramaturgo, poeta y actor inglés. Conocido en ocasiones como el Bardo de Avon, se le considera el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal.

(Obedézcase pero no se cumpla.- Se dice que durante el virreinato la Real Audiencia, que tenía facultades de revisión de los actos de autoridades virreinales, en ocasiones utilizaban la fórmula supraescrita cuando estimaban que una orden real, de aplicarse en sus términos podría traer consecuencias negativas más que las positivas que el monarca había considerado al expedirla. Se dejaba a salvo la majestad real, pero en la práctica no se aplicaba. Al parecer los libros de texto gratuito tendrán en algunas entidades destino semejante, las autoridades magisteriales y los maestros encontrarán la manera de subsanar las omisiones, salvar los errores y encausar las desviaciones ideológicas para no contrariar al autócrata.)

No son pocos los mexicanos que cada vez estamos convencidos de que el peor enemigo o adversario, como él dice, del presidente es el propio presidente. Basta realizar un simple ejercicio de comparación de sus declaraciones durante el período predictatorial o neoliberal, como a él le gusta llamarle, con sus acciones a partir de hace cinco años, cuando Peña Nieto abdicó en su favor y permitió que aún antes de tomar posesión empezara a dar órdenes, dictar medidas, realizar encuestas, y, desde luego pontificar, juzgar y sentenciar sin que se manifestara algún contrapeso sensible, lo que provocó que su vocación autocrática se fortaleciera. Ejemplos hay muchos, la intencional debilitación, en algunos casos desaparición y en otros deshabilitación de hecho, de los órganos de control constitucional. Los ataques contumaces y desmesurados contra personas o instituciones que se atrevan a sostener una opinión contraria a la presidencial. La utilización de los medios oficiales como vehículos de propaganda personal y consecuentemente de su engendro la 4T y la coptación de los medios tradicionales mediante sobornos, amenazas, negociaciones o ataques velados o abiertos. El manejo de las llamadas redes sociales en las que se multiplican los opinadores a sueldo, los boots, los sitios efímeros, los periodistas al vapor, las descalificaciones, mentiras, calumnias y difamaciones. El despistado lector lo habrá experimentado, basta ingresar a You Tube, por ejemplo, para que inopinadamente aparezca la Mañanera, homenaje a aquel simpático personaje del monero Calderóm: Güilson el Dios de la Güeva, o las opiniones del simpático o alivianado Epidemio o las contundentes condenas del Supremo Inquisidor Rafael Barajas “El Fisgón”, etc., etc., ingrese a Twiit ahora X, o a Instagram o recientemente a Threads y pasa lo mismo.

El mundo ideal, el que concibió durante dieciocho años de campaña, un reino de Dinamarca hecho en México, se ha ido desvaneciendo. Los desatinos, los exabruptos, las ocurrencias, los dislates cada vez son mayores y más continuos. No es infrecuente que en su vodevil mañanero deje con la palabra en la boca a algún entrevistador incómodo, no es raro que le descalifique preguntando de que “medio” proviene, y, más a menudo tiene que intervenir su apuntador Jesús Ramírez para explicarle alguna pregunta, sugerirle alguna respuesta o de plano, para decirlo en términos taurinos: hacerle el quite.

El más reciente, gravísimo desvarío, sucedió con la ilegal privación de la libertad de la que fue objeto el Fiscal del Estado de Morelos. Para ejemplificar podríamos suponer que en un accidente automovilístico que sucediese en Luis Moya, una ambulancia privada traslada a un accidentado a Aguascalientes, que fallece en un hospital privado. El ministerio Público realiza la investigación y los servicios periciales establecen que la causa de la muerte fue una fractura de cráneo porque la víctima tuvo una embolia que le hizo perder el sentido y por lo tanto provocó el accidente. La familia zacatecana reclama el cuerpo y en Zacatecas solicita que se realice otra investigación, el MP zacatecano inicia la carpeta y los servicios periciales de allá que la causa de la muerte fue una sobredosis de un narcótico que le dieron para provocar el accidente y hacerlo aparecer como fortuito. El gobernador vecino ordena iniciar una investigación contra el Fiscal de Aguascalientes por retraso en las investigaciones y por interferir con la justicia, obtiene una orden de aprehensión y apoyado por la Marina vienen y detienen a nuestro Fiscal.

Absurdo, por supuesto, porque además los Fiscales tienen fuero, que no es más que una serie de requisitos especiales para evitar que por una arbitrariedad, como ésta, sean detenidos. Pero el presidente ya les dio la absolución a las autoridades arbitrarias de la Ciudad de México y sus cómplices de la Guardia Nacional y la Marina. No sólo dijo que la detención era legal sino que terminó culpando de todo lo malo que sucede en Morelos al ex-gobernador Graco Ramírez. Desde su tribuna en su Coliseo el César condenó al Fiscal de Morelos. Evidentemente el asunto es complejo pero de entrada, la Fiscalía de CdMx tiene el mismo nivel que la de Morelos, su investigación, como la de Morelos tiene la presunción de ser de buena fe. Ni una ni otra puede determinar que la homóloga hizo mal las cosas. Cuando se apoyan en peritajes los fiscales no pueden asumir los errores o culpas de los peritos. Que una entidad federativa con la bendición presidencial intervenga de la manera ilegal e impune como ha sucedido en Morelos, es una clara muestra de que al autócrata de Palacio la legalidad, el derecho, el pacto federal, no le merecen ningún respeto.

Algo huele a podrido en ésta nuestra Dinamarca.

(¿Corrupción? Eso era antes.- ¿Tiene usted necesidad de realizar algún trámite en el SAT? ¿No tiene algún tramitador conocido? Puede usted optar por hacer una cita, sin cita no le reciben. La cita la puede hacer a través de internet, sólo que por alguna extraña razón sólo los viernes por la noche o sábado por la madrugada y rápidamente se agotan las disponibles. ¿Le urge? No se preocupe siempre queda el recurso de acudir a los buenos oficios de algún empleado o funcionario menor, los mayores son inaccesibles, y mediante una módica cantidad, según el sapo es la pedrada, puede obtener la ansiada cita. ¿Mordida? No, eso sería corrupción. Son aportaciones. Lo extraño es que los administradores no se hayan percatado de estas modalidades.)

