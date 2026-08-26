Abril Valadez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Alfonso Cuarón producirá para Sony Pictures la adaptación cinematográfica de Wolf’s Belly, novela gráfica de John August que reinventa el cuento de Caperucita Roja desde el interior del lobo.

Sony adquirió los derechos de la obra tras imponerse a otros estudios interesados, entre ellos Amazon, informó Deadline. August, guionista de El gran pez, adaptará personalmente su propia obra para la pantalla. Aunque evaluaron la animación, sus responsables eligieron la acción real.

La historia sigue a Caperucita y su abuela dentro del lobo, donde descubren un vacío mágico habitado por otros personajes devorados, como el pastor mentiroso y un cuarto cerdito. Todos deberán colaborar para escapar.

La novela, ilustrada por Simón Estrada, fue publicada por Roaring Brook Press y tiene 320 páginas. Cuarón producirá junto con Gabriela Rodríguez, su colaboradora en Roma, mientras Richard Schwartz fungirá como productor ejecutivo. Sin director ni reparto confirmados, tampoco hay fechas de rodaje o estreno.