Alexa, llama a la policía: detienen a presunto ladrón

Un joven de 24 años fue detenido por elementos del Mando Coordinado, señalado como presunto responsable de un robo cometido en un establecimiento comercial del municipio de Jesús María. Los policías lograron recuperar varios artículos que habían sido sustraídos del negocio, entre ellos un dispositivo Alexa de color negro.

El robo fue reportado al Servicio de Emergencias 911 desde un comercio ubicado sobre la calle Santiago Apóstol, donde se solicitó la intervención de las autoridades tras detectar la desaparición de varios productos.

Con las características del sospechoso proporcionadas por el reportante, los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda por calles del sector, hasta localizar a un individuo que coincidía con la descripción.

El sujeto se identificó como Raúl “N”, de 24 años, a quien los oficiales sometieron a una revisión corporal. Durante la inspección encontraron los artículos reportados como robados, sin que el joven pudiera acreditar su propiedad.

Ante estos hechos, Raúl fue detenido y trasladado, junto con la mercancía recuperada, a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público, encargado de determinar su situación jurídica.